Gastrednerin war Caroline Bosbach aus dem Deutschen Bundestag Vertreterversammlung der Volksbank an der Niers

/ von Franz Geib

Johannes Janhsen, Wilfried Bosch, Caroline Bosbach, Dieter Wies (v.l.) Foto: FG

Am Montagabend schaute die Volksbank an der Niers zurück. Bei der Vertreterversammlung in der „bofrost-Halle“ in Straelen gab die Genossenschaftsbank einen umfassenden Rückblick auf das Geschäftsjahr 2024 und gab einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Im Anschluss an den Jahresbericht sorgte Moderatorin und Bundestagsabgeordnete Carolin Bosbach für einen profunden und gleichermaßen lockeren Einblick in ihr politisches Tagesgeschäft.

Zu Beginn begrüßte Aufsichtsratsvorsitzender Dieter Wies die 182 stimmberechtigten Vertreter und die 70 Gäste aus Politik und Wirtschaft, erläuterte die Regularien des Ablaufs der Versammlung, um unmittelbar danach das Wort direkt an Vorstand Wilfried Bosch weiterzugeben, der der Vertreterversammlung ein großes Zahlenwerk darlegte: „Es sind aktuell bewegte Zeiten mit Kriegen in Gaza, Ukraine und dem Konflikt zwischen Israel und Iran und einem US-Präsidenten, der mit Strafzöllen für große Unsicherheit auf den Finanzmärkten sorgt. Auch in Deutschland spüren wir die Auswirkungen.“

Die aktuellen Herausforderungen zu den Stichworten Digitalisierung, Bürokratie und demografischer Wandel seien groß. Für Kontinuität und Sicherheit sorge, so Bosch, allenfalls die Rechtsform eines Genossenschaftsmodells, wie es die Volksban…