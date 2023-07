Versuchter räuberischer Diebstahl

Am Donnerstag (22. Juni 2023) kam es in Kevelaer zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter ließ auf seiner Flucht, das auf dem Bild zu sehende anthrazitfarbene Crossbike zurück. Das Rad konnte durch die Polizei an der Dondertstraße in Kevelaer sichergestellt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann die Polizei das Crossbike keinem Eigentümer zu ordnen, da es nicht als gestohlen gemeldet wurde.

Im Zuge der Ermittlungen fragt die Kripo Geldern wem das Crossbike gehört und bittet um Hinweise unter 02831 1250.