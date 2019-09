Versuchter Einbruch in Werkstatt

Am frühen Montagmorgen, 9. September, gegen 2 Uhr, versuchten unbekannte Täter, sich Zugang zu einer Werkstatthalle am Gewerbering zu verschaffen. Sie hebelten ein Fenster in einem Rolltor auf. Ein Anwohner wurde durch die Geräusche geweckt. Die Täter fühlten sich kurz darauf wohl in ihrem weiteren Vorhaben gestört und flüchteten. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02823 1080.