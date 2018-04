Am Samstag, 21. April, gegen 3.18 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter eine Seitentür zu einer Spielhalle am Gewerbering in Kevelaer aufzuhebeln. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten anschließend. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kevelaer unter Telefon: 02832/ 9200.