In der Zeit zwischen Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 26. Juni 2018, 5.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in den Bahnhofskiosk in Kevelaer einzubrechen. Sie warfen mit einem Stein gegen eine Fensterscheibe und gegen das Glas einer Tür. Die beiden Scheiben wurden beschädigt. Die Täter gelangten nicht in den Kiosk und flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.