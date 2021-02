Versuchter Diebstahl eines Kleinkraftrades

Im Zeitraum von Samstag, 30. Januar 2021, 15 Uhr, bis Montag, 1. Februar 2021, 7.15 Uhr, versuchte ein/e unbekannte/r Täter*in, ein Kleinkraftrad an der Händelstraße zu entwenden. Der Besitzer des Krads hatte das Fahrzeug vor der Hausnummer 38 abgestellt und bemerkte am Montagmorgen Beschädigungen am Krad. Ein/e Unbekannte/r hatte das Lenkradschloss beschädigt und am Zündschloss des Fahrzeuges manipuliert. Anschließend flüchtete er/sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.