An den Wochenenden 14./15. Juni und 21./22. Juni 2025 gibt es nun schon zum zehnten Mal die Landpartie Versteckte Höfe und geheime Gärten

/ von Geertje Wallasch

Ewelina Zientek mit ihren geschnitzten Straußeneierschalen in ihrem geheimen Garten Foto: gee

Was „wirKsam e.V.“, das Kunst- und Kreativnetzwerk in Kevelaer, jedes Jahr im Sommer auf die Beine stellt, ist bemerkenswert. Und neben den vielfältigen Ausstellungsstücken und Kunstwerken gibt es Livemusik mit diversen Bands, Sängerinnen und Sängern ( das KB berichtete ). Das Performance-Tanz-Ensemble Kevelaer lädt am zweiten Wochenende im World House zum Tanzen ein.

Radkarte

Alles ist gut planbar, dank der Programmvorschau und der zusätzlichen Radkarte, die das Netzwerk einige Zeit im Voraus zur Verfügung stellt.

Diesmal gibt es mehr Orte in der Innenstadt als sonst, die die Menschen einladen, eine kreative Vielfalt zu erleben. Dabei kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz. Gastfreundlichkeit wird nicht nur hier großgeschrieben, sondern auch an den Orten rund um Kevelaer.

„Secret Garden“

Im „Secret Garden“ an der Basilikastraße gibt es inmitten einer grünen Oase Kaffee und Kuchen. Zu bewundern sind geschnitzte Straußeneierschalen von Ewelina Zientek und Schmuck aus Epoxidharz von Dorota Martyniak. Zeichnungen von Elzbieta Koenen und Fotografien mit dem Niederrhein im Fokus (Wolfgang Lohmann) machen das Ambiente zu einem Erlebnisgarten.

Diamantschliff

„Die Straußeneier werden mit einer Fräse geschnitzt“, erklärt Ewelina Zientek. Ganz wichtig dabei sei der Diamantschliff, sonst komme e…