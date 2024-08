Verstärkung für die Sparkasse Rhein-Maas

Das neue Ausbildungsjahr hat am 1. August auch bei der Sparkasse Rhein-Maas begonnen. Für zehn junge Menschen bedeutet dies den Start in einen neuen Lebensabschnitt – da darf natürlich ein erstes Erinnerungsfoto nicht fehlen.

Gemeinsam begrüßten Sparkassenchef Wilfried Röth, Nadine Peerenboom aus der Personalabteilung und Oliver Dahmen vom Personalrat die angehenden Nachwuchsbanker und -bankerinnen in der Hauptstelle der Sparkasse in Kleve. „Sie sind die Zukunft unserer Sparkasse und können sich bei uns auf hervorragende berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten freuen. Gemeinsam mit Ihnen packen wir die Herausforderungen für eine erfolgreiche Zukunft an und sind weiter für unsere Kundinnen und Kunden persönlich da. Das zeichnet uns als bürgernahes Kreditinstitut in der Region aus“, begrüßte Wilfried Röth die neuen Auszubildenden.

Die Ausbildung bei der Sparkasse besteht aus einer abwechslungsreichen Mischung aus Theorie und Praxis. Im Mittelpunkt stehen der persönliche Kontakt mit der Kundschaft und die ganzheitliche, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete Beratung. In den Geschäftsstellen erlernen die Auszubildenden alles über Service und Beratung. Ob Geldanlage, Versicherung oder Baufinanzierung, zum Ausbildungsinhalt gehört die gesamte Finanzprodukt- und Dienstleistungspalette. Weitere wichtige Ausbildungsinhalte werden in verschiedenen internen Abteilungen vermittelt. Darüber hinaus erleichtern zahlreiche ausbildungsbegleitende Maßnahmen wie praxisbezogene Fachschulungen, kundenorientierte Trainings und interner Unterricht die Arbeit im Berufsalltag. Das Thema „digitale Fitness“ spielt bei der Ausbildung der Sparkasse Rhein-Maas ebenfalls eine bedeutende Rolle.

Damit sich der neue Ausbildungsjahrgang kennenlernt, folgte zunächst eine Einführungswoche in der Hauptstelle, in der die Auszubildenden allgemeine Informationen zum Ausbildungsablauf, zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und zur Sparkasse erhalten.

„Mit unserer Ausbildung setzen wir auf eigene Nachwuchskräfte. Deshalb suchen wir bereits jetzt Bewerberinnen und Bewerber für das Jahr 2025“, erläutert Nadine Peerenboom aus der Personalabteilung. Informationen zur Ausbildung und zum Bewerbungsverfahren unter der Rufnummer 02821-7110-5301 oder unter www.skrm.de/ausbildung.