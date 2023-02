Ausstellung im Kevelaerer Museum zeigt Werke von Heinz Henschel und Erwin Hapke Verschwiegenes Schaffen

Erwin Hapke hat ganze Themenwelten aus Papier erschaffen. Einige werden ab März im Niederrheinischen Museum in Kevelaer gezeigt. Foto: Niederrheinisches Museum Kevelaer

Vom 5. März 2023 bis 23. Juni 2023 zeigt das Niederrheinische Museum in Kevelaer unter dem Titel „Verschwiegenes Schaffen – Werk im Schatten“ die Künstler Hapke und Henschel.

Heinz Henschel und Erwin Hapke kannten sich nicht, jedoch sind beide ihrer Leidenschaft im Verschwiegenen und Verborgenen nachgegangen, haben ihre besonderen Objekte für sich erarbeitet und somit ihr Werk im Schatten der Öffentlichkeit erschaffen. Bis die Erben Matthias David und Dr. Matthias Burchardt damit überrascht und konfrontiert wurden. Während bei Hapke schnell deutlich wurde, dass er seine Werke der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte, war dies bei Henschel anfangs unklar.

Künstlerische Doppelausstellung

Hapke wollte sein eigenes Haus als Museum wissen, was jedoch weder zu Lebzeiten noch danach umsetzbar war. So musste das Haus 2022 mit all den Faltungen aufgelöst und das noch erhaltene Werk eingelagert werden. Nun wird es unter anderem im Niederrheinischen Museum in Kevelaer in einer künstlerischen Doppelausstellung präsentiert. Ein Ausschnitt seines Werkes wird vorgestellt und damit ein kleiner Einblick in das ehemalige Haus und seine Räumlichkeiten gewährt, indem die Papierwelten anhand ausgewählter Wohn- und Wandbereiche präsentiert werden. Damit ermöglichen die Hinterlassenschaften einen Einblick in Hapkes Lebenswelt, wie auch in seine Gedankengänge bzw. Arbeitsschritte.