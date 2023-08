Verregnetes Open-Air-Kino

Zahlreich trafen Kevelaererinnen und Kevelaerer am Solegarten St. Jakob ein, um sich zum Abschluss der Atempause die Komödie „Der Nachname“ anzusehen. Groß und Klein, Alt und Jung, jeder hatte Lust auf den Abend. Neben Picknickdecken brachten viele sogar Gartenstühle für den besonderen Komfort mit. Kulinarisch half das Basilika Stübchen aus. Dort gab es neben Pommes und Co. auch das für ein Kinoerlebnis notwendige Popcorn. Die Stimmung auf der Wiese war ausgelassen und der Film wurde mit vielen Lachern beschenkt. Leider blieb der Himmel aber auch an diesem Samstag nicht trocken und viele Besucherinnen und Besucher flüchteten kurz vorm Ende des Films vor dem Regen.