Kevelaer. Der Vorstand des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. hat in seiner jüngsten Sitzung wichtige Weichen für die Zukunft gestellt: Einstimmig wählten die Mitglieder des Trägervereins die derzeitige stellvertretende Leiterin Veronika Hebben zur Nachfolgerin von Dr. Burkhard Schwering, der am 30. Juni 2018 in Ruhestand geht. An der Sitzung nahmen neben Landrat Wolfgang Spreen als dem Vorsitzenden die weiteren Vorstandsmitglieder Zandra Boxnick (Allgemeine Vertreterin des Landrates), Dr. Dominik Pichler (Bürgermeister Wallfahrtsstadt Kevelaer) und Peter Hohl (Vorsitzender des Vereins für Museumsförderung Kevelaer e.V.) teil. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Hebben eine gute Nachfolgerin für die Leitung des Museums gefunden haben“, betont Landrat Wolfgang Spreen.

Das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte im Herzen der Wallfahrtsstadt Kevelaer präsentiert auf rund 4.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche mehr als 20 Dauerausstellungsbereiche beispielsweise aus den Bereichen Handwerk, Kunstwerk, Regionalgeschichte und Wallfahrt. Mittlerweile hat das Museum zwölf Sammlungen bekommen. Daneben runden museumspädagogische Angebote und Sonderausstellungen den Jahreskalender des Museums ab. Aktuell bereitet das Niederrheinische Museum die Ausstellung „Alles für die Katz“ vor, die im Mai eröffnet wird. „Das Niederrheinische Museum bewahrt unser niederrheinisches Kulturgut, entwickelt bewährte Schwerpunkte weiter und öffnet sich immer mehr für die Bildende Kunst“, so Spreen. „Der Vorstand freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit der neuen Museumsleiterin.“