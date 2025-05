Verlegung des Wochenmarktes

Am Montag, den 26. Mai 2025, starten in Kevelaer die Aufbauarbeiten für die bevorstehende Kirmes rund um den Peter-Plümpe-Platz.

Aus diesem Grund weist die Stadtverwaltung Kevelaer darauf hin, dass der Wochenmarkt am Dienstag, 27.05.2025, auf der Gelderner Straße – zwischen dem Roermonder Platz und der Einmündung Bury-St.-Edmunds-Straße – abgehalten wird.

Der Wochenmarkt am Freitag, 30.05.2025, und am Dienstag, 03.06.2025, fällt aus.

Der nächste reguläre Wochenmarkt auf dem Peter-Plümpe-Platz (Bürgerplatz) findet dann wieder am Freitag, 06.06.2025, statt.