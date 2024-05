Verlängerte Öffnungszeiten

Mit Beginn der Sommersaison verlängert die Tourist Information im Rathaus am Peter-Plümpe-Platz wieder ihre Öffnungszeiten, um den Gästen und Einwohnern noch mehr Service bieten zu können. Ab Mai steht das Team der Tourist Information montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr für Anfragen zur Verfügung.

„Mit den verlängerten Öffnungszeiten möchten wir sicherstellen, dass unsere Besucher und Gäste noch besser unterstützt und beraten werden. Jeder, der Kevelaer besucht, soll das Beste aus seinem Aufenthalt herausholen und dabei auf eine professionelle und freundliche Beratung zählen können“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Neben der Tourist Information im Rathaus steht den Gästen als weitere Anlaufstelle das Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob zur Verfügung. Dieses ist täglich in der Zeit von 12 bis 17 Uhr personell besetzt.

„Die Öffnungszeiten des Informationsgebäudes am Solegarten St. Jakob ergänzen perfekt die Servicezeiten der Tourist Information und bieten den Besuchern noch mehr Möglichkeiten, sich über die Stadt und ihre Attraktionen zu informieren“, betont Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing. Sowohl in der Tourist Information im Rathaus als auch im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob wird umfassende Beratung zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Übernachtungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten in Kevelaer und der Umgebung geboten. Das Team steht den Besuchern gerne zur Verfügung, um bei der Planung ihres Aufenthalts zu helfen sowie individuelle Tipps und Empfehlungen zu geben.

Informationen auf der Website www.kevelaer-marketing.de.