Der Busman Verkehrte Welt

/ von Kevelaerer Blatt



Jetzt, Mechel, haben wir den Salat! Müssen wir den Amerikanern denn wirklich alles nachmachen?

Ich weiß noch, wie das bei mir selber anfing: eine Lederhose habe ich mir nie leisten können, aber später habe ich mir dann vom eigenen Geld meine erste Jeans gekauft. Nietenhose hieß so was damals. Und dann kamen die Fastfood-Ketten mit ihren Hamburgern, die nicht daran unschuldig sind, dass bei uns so mancher an Übergewicht leidet.

Amerika, das war das Land unserer Träume, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo der Tellerwäscher zum Millionär werden konnte, das Land der Freiheit. Kein Wunder, dass es arme Menschen aus aller Welt wie ein Magnet anzog, im sogenannten „melting pot“, im menschlichen Schmelztiegel, ihr Glück zu suchen.

Dann kam Trump. Aus der Traum! Amerika first, besser gesagt: Trump first! Geld regiert die Welt. Fake News. Lügen vom ersten Tag an. Der Sturm auf das Kapitol, Demokratie ade. Ausländer raus. Grönland und Panamakanal, ja sogar Kanada einverleiben. Wer war denn da sein großes Vorbild? Die nächsten vier Jahre werden spannend werden, Mechel, da kannst du drauf an. Ste…