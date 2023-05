Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am Dienstag (16. Mai 2023) kam es zwischen 15.30 und 15.50 Uhr auf der Straße Am Schleußgraben in Kevelaer zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen Opel Insignia, der auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt war. Es entstand ein Schaden hinten rechts am Opel. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250.