An der Kapellener Straße in Wetten kam es am Samstag, 20. April 2024 gegen 06:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 26-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz der X-Klasse (Pick-up) befuhr die Kapellener Straße in Fahrtrichtung Kapellen. Auf Höhe der Kapellener Straße / Hoenselaersweg kam dem 26-jährigen Mann aus Kevelaer, welcher sich zum Unfallzeitpunkt mit einem 34-jährigen Mann aus Kevelaer in der X-Klasse befand, ein weißer Kleintransporter entgegen. Laut Aussagen der beiden Männer hätte der weiße Kleintransporter, welcher ein polnisches Kennzeichen gehabt haben soll, die Kurve geschnitten, wodurch es zur Kollision gekommen sei. Die schwarze Mercedes X-Klasse wurde dadurch im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Laut Angaben der beiden Männer aus Kevelaer hielten die beiden beteiligten Fahrzeuge nach der Kollision an, die Insassen stiegen aus, doch der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt, nach kurzer Betrachtung seines weißen Kleintransporters, in Fahrtrichtung Winnekendonk fort. Der Fahrer, welcher sich vom Unfallort entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 40 bis 50 Jahre alt

ca. 180 bis 185 cm groß

kräftige Statur

osteuropäisches Erscheinungsbild

dunkle/gräuliche kurze Haare

grauer Pullover

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.