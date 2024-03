An der Xantener Straße (L491) in Kevelaer kam es am Sonntag, 24. März 2024, gegen 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 62-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einem weißen Mitsubishi ASX, in welchem sich noch zwei weitere 26-jährige Männer aus Kevelaer befanden, die Xantener Straße (L491) in Fahrtrichtung Sonsbeck.

Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung (in Fahrtrichtung Winnekendonk fahrend) kamen den Männern ein blauer PKW sowie ein weißer Kombi entgegen.

Der weiße Kombi setzte laut Aussage der drei Männer zum Überholvorgang des blauen PKWs an. Aufgrund des Überholvorgangs und um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Fahrer des weißen Mitsubishi ASX eine Vollbremsung ein und wich in den angrenzenden rechten Grünstreifen aus.

Beim Ausweichen kollidierte der weiße Mitsubishi ASX mit einem Leitpfosten und wurde dadurch im vorderen sowie hinteren Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Geldern (02831 1250) entgegen.