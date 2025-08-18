An der Walbecker Straße in Kevelaer kam es am Mittwoch, 13. August 2025, zwischen 15.30 und 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die 51-jährige Nutzerin eines grauen Hyundai I10 hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt. Nach Rückkehr zum Fahrzeug stellte die Frau aus Issum Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite fest und informierte die Polizei, da sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.