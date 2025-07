An der Kölnerstraße in Kevelaer kam es am Samstag, 5. Juli 2025, gegen 19.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 32-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem Fahrrad, an welchem ein Fahrradkinderanhänger angebracht war, die Feldstraße in Fahrtrichtung Wettener Straße. Die Frau beabsichtigte die Kölner Straße über den Radweg, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, zu überqueren.

Laut Angaben der 32-Jährigen hielt sie vor dem Überqueren an und sah aus Fahrtrichtung Kevelaer einen sich nähernden grauen 3er BMW. Nachdem auch der BMW zum Stillstand gekommen war, wollte die Frau ihre Fahrt fortsetzen aber auch der BMW setzte seine Fahrt fort. Die Frau konnte eine Kollision nach eigenen Angaben noch verhindern, jedoch fiel durch das Ausweichmanöver der Fahrradkinderanhänger um.

In diesem hatte sich ein drei Monate altes Mädchen befunden, welches sich durch das Umstürzen des Anhängers schwere Verletzungen zuzog. Der Fahrer des grauen 3er BMW entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Ein Zeuge verbrachte die 32-jährige sowie das Baby ins Krankenhaus und konnte den unbekannten Verkehrsteilnehmenden wie folgt beschreiben:

männlich

ca. 70 bis 80 Jahre alt

kräftige Statur

westeuropäisches Erscheinungsbild

weißes Poloshirt

Hinweise bitte unter 02831 1250 an die Polizei Geldern.