Verkehrsunfallflucht

Auf der Twistedener Straße ereignete sich am Donnerstag, 24. April 2025, gegen 14.10 Uhr ein Unfall, zu dem die Polizei einen Zeugen sucht.

Ein LKW-Fahrer war auf der Twistedener Straße in Richtung Wetten unterwegs, als ihm in einer Linkskurve eine Sattelzugmaschine mit Auflieger entgegenkam. Diese sei zu weit in der Mitte der Straße gefahren, so dass der LKW-Fahrer mit seinem Scania ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dabei kam er von der Fahrbahn ab, an seinem LKW entstand Sachschaden. Die Sattelzugmaschine fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten.

Ein Zeuge in einem roten Caddy gab an, er wolle dem flüchtigen LKW hinterherfahren. Der Mann kehrte jedoch nicht zur Unfallstelle zurück. Dieser Zeuge wird nun gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Geldern unter 02831 1250 in Verbindung zu setzen.