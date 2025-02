An der Lindenstraße in Kevelaer kam es im Zeitraum von Samstag, 1. Februar 2025, 12 Uhr und Sonntag, 2. Sonntag 2025, 14.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein am rechten Fahrbandrand, in Fahrtrichtung Egmontstraße, abgestellter grauer Honda Jazz, welcher auf eine 74-jährige Frau aus Kevelaer zugelassen ist, im Bereich der Fahrerseite beschädigt.

Die 45-jährige Nutzerin des Wagens stellte die Beschädigungen im Bereich der linken Heckstoßstange, am hinteren Radkasten sowie an beiden Türen der Fahrerseite, bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, fest und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ein Fahrzeugteil des flüchtigen Unfallbeteiligten sicherstellen und eine aufmerksame Zeugin befragen.

Die Frau gab an, sie habe am Samstag, 1. Februar 2025, zwischen 23 Uhr und 24 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und zudem eine Person am beschädigten PKW gesehen, welche Sie wie folgt beschreiben konnte:

männlich

ca. 170 bis 180 cm groß

kräftige Statur

kurze Haare

Die männliche Person habe sich anschließend mit einem dunklen älteren PKW-Modell, evtl. der Marke Skoda oder VW, bei welchem Fahrzeugteile auf dem Boden schleiften, von der Unfallörtlichkeit entfernt. Hinweise bitte unter 02831 1250 an die Polizei Geldern.