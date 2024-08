Verkehrsunfallflucht

Auf dem Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer wurde am Montag, 19. August 2024, ein abgestellter schwarzer BMW X3 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der BMW war in der Zeit von 18.10 Uhr bis 22.45 Uhr in einer Parktasche gegenüber der Volksbankfiliale abgestellt. Die am Unfallort gesicherten Spuren auf der Fahrerseite des beschädigten Fahrzeuges ergaben jetzt nach einer Auswertung, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrzeug mit einer blauen Metallic-Lackierung gehandelt hat. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum flüchtigen Fahrzeug machen können.

Hinweise unter Telefon 02831 1250