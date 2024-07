An der Straße “Hüls” in Kevelaer kam es am Montag, 15. Juli 2024, zwischen 14.45 Uhr und 17.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 25-jähriger Nutzer eines schwarzen Opel Corsa hatte den Wagen auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen auf der Fahrerseite des Wagens feststellen. Der Mann aus Kleve informierte die Polizei, welche aufgrund der bisherigen Erkenntnisse davon ausgeht, dass die Beschädigungen durch den unbekannten Verkehrsteilnehmenden beim Ein- oder Aussteigen passiert sein müssen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.