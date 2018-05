Am Samstagmittag befuhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer aus Bedburg-Hau den kombinierten Geh- und Radweg (dieser ist an der angegebenen Ortslage für beide Richtungen freigegeben) der Grotendonker Straße aus Richtung Uedem kommend in Fahrtrichtung Kevelaer. Im Einmündungsbereich zur Straße Grunewald orientierte sich der Fahrradfahrer aufgrund eines auf der untergeordneten Straße verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuges nach rechts und bemerkte dabei nicht die ihm entgegenkommende 34-jährige Fahrradfahrerin aus Kevelaer.

Im Einmündungsbereich zur Straße Grunewald kolidierten beide Fahrradfahrer, dabei verletzte sich der Fahrradfahrer leicht – die Fahrradfahrerin wurde vorsorglich der stationären Behandlung zugeführt.