Verkehrsunfall mit zwei PKW

Am Donnerstag, 5. Dezember 2019, gegen 15.08 Uhr, kam es auf dem Gelder Dyck (B 9) in Höhe der Einmündung Tompsche Straße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Ein 24-jähriger Bochumer fuhr, ohne auf die Vorfahrt eines 49-Jährigen zu achten, von der Tompsche Straße auf die B 9. Der 49-jährige Mann aus Kevelaer, der die B 9 in Richtung Kevelaer befuhr, versuchte noch, seinen Opel Frontera zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Citroen Jumper des Bochumers aber nicht verhindern. Der Bochumer wollte ebenfalls die B 9 in Richtung Kevelaer befahren.

Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Der 24-Jährige verletzte sich schwer und die 53-jährige Beifahrerin im Opel Frontera wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die B 9 wurde zur Unfallaufnahme von 15.40 Uhr bis 16.25 Uhr voll gesperrt.