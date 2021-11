Verkehrsunfall mit Schulbus in Kervenheim

Am Donnerstag, 18. November 2021, gegen 13.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Schulbusses die Schloß-Wissener-Straße in Kervenheim. An der Einmündung zur Winnekendonker Straße beabsichtigte der 42-jährige Busfahrer aus Kevelaer nach links abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt nahm er – nach eigenen Angaben – die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens wahr, die ohne zu bremsen von rechts auf die Einmündung zufuhr. Um eine Kollision zu verhindern führte der 42-Jährige eine Gefahrenbremsung durch. Durch diese Vollbremsung wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Schüler im Alter von 11 und 13 Jahren, beide aus Kevelaer, verletzt. Der Schulbusfahrer setzte seine Fahrt zunächst bis zur Haltestelle fort.

Später informierte der Vater des 11-jährigen Verletzten die Polizei über den Vorfall. Die Ermittlungen im Krankenhaus ergaben, dass die beiden Schüler und der Busfahrer durch den Unfall verletzt wurden, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu weiteren verletzten Kindern hat das Verkehrskommissariat Goch übernommen und bittet um Hinweise unter Tel. 02823 – 1080.

Die Polizei bittet alle Eltern, deren Kinder sich in diesem Bus befanden, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 – 1080 zu melden.