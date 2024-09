Verkehrsunfall auf einem Parkplatz

An der Johannesstraße in Kevelaer kam es am Freitag, 30. August 2024, gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Ein 79-jähriger Mann aus Kevelaer beschädigte mit seinem Fahrzeug (grauer Mercedes GLK) auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios, einen roten Mercedes mit Borkener Kennzeichen (BOR-). Der Mann aus Kevelaer hatte kein Mobiltelefon dabei und fuhr deshalb zurück zu seiner Wohnanschrift, von welcher er sich anschließend zurück zur Unfallörtlichkeit begab. Dort angekommen musste der Kevelaerer feststellen, dass sich der rote Mercedes bereits entfernt hatte.

Der 79-Jährige suchte die Polizeidienststelle in Kevelaer auf und machte Angaben zum Verkehrsunfall mit Sachschaden. Aufgrund der Angaben des Mannes sucht die Polizei einen roten Mercedes mit Borkener Kennzeichen (BOR-), welcher vermutlich auf der Beifahrerseite im Bereich des vorderen Radkastens und der Beifahrertür beschädigt sein muss.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.