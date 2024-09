Am “Zitterhuck” in Geldern kam es am Donnerstag, 5. September 2024 gegen 23.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Ein 56-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einer schwarzen Mercedes C-Klasse die Örtlichkeit und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte der Mann mit einem Maschendrahtzaun sowie mehreren Zaunpfosten. Durch die Kollision kam es sowohl am PKW als auch am Maschendrahtzaun zu erheblichem Sachschaden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78mg/l, weshalb der Führerschein des Verkehrsteilnehmers sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt wurde.