An der Kevelaerer Straße in Winnekendonk kam es am Mittwoch, 7. August 2024, gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Eine 56-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem blauen Ford Galaxy, in welchem sich noch eine weitere 56-jährige Frau aus Kevelaer befand, die Kevelaerer Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 66-jährige Frau aus Spanien, mit einem weißen Kia Sportage, aus der Einfahrt eines Supermarktparkplatzes und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurden die beiden Fahrerinnen, ein 69-jähriger Mann aus Spanien und eine 41-jährige Frau aus Kevelaer, welche beide im Kia Sportage gesessen hatten, schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Die 56-jährige Beifahrerin des blauen Ford Galaxy verletzte sich leicht, während beide beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der Bereich der Unfallstelle war aufgrund der Unfallaufnahme bis kurz vor 20 Uhr gesperrt.