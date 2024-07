An der Schravelner Straße in Kervenheim kam es am Dienstag, 16. Juli 2024, gegen 17.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Ein 37-jähriger Mann aus Uedem befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg aus Fahrtrichtung Kervenheim kommend und damit in Richtung Kevelaer. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Ein Zeuge informierte die Rettungskräfte, welche nach Ankunft die weitere medizinische Versorgung übernahmen und den Mann ins Krankenhaus verbrachten.

Dort erlag der Mann aus Uedem am frühen Abend seinen Verletzungen. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut, während das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Essen an der Unfallstelle eingesetzt wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.