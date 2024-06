Verkehrsunfall

Ein an der Marienstraße in Wetten abgestellter schwarzer Nissan Qashqai wurde am Donnerstag, 6. Juni 2024, gegen 07.05 Uhr wurde durch einen unbekannten Radfahrer beschädigt. Dabei wurde der linke Außenspiegel zum Teil abgerissen.

Der Radfahrer hatte anschließend in der Nachbarschaft nach dem Besitzer des Wagens gefragt, sich dann jedoch entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Der Polizei liegt ein Lichtbild bzw. ein Video vor, auf dem der Mann zu erkennen ist.

Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das ermittelnde Verkehrskommissariat in Geldern sucht darüber hinaus Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Person des Radfahrers oder zum Unfall machen können. Hinweise unter Telefon 02831 1250.