Verkehrsschild umgefahren

Die Polizei wurde am Mittwoch, 20. November 2024, gegen 19.32 Uhr über ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisverkehr Am Scheidweg/Im Auwelt/Kevelaerer Straße/Wember Straße (Kreisverkehr am “Irrland”) informiert.

Nach den vor Ort vorgefundenen Spuren hatte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, aus Richtung Twisteden kommend, möglicherweise aufgrund von schneeglatter Fahrbahn beziehungsweise überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit dem Mast des Verkehrszeichens, welches auf einer Querungshilfe der Wember Straße am Kreisverkehr stand, kollidiert und darüber hinweg gefahren.

Der Mast, an dem ein Ortshinweisschild und ein Straßennamensschild angebracht war, wurde abgeknickt und zu Boden gedrückt. Es ist davon auszugehen, dass das unbekannte Fahrzeug im Bereich der Fahrzeugfront und am Unterboden Beschädigungen und deutliche Spuren des Mastes aufweisen dürfte.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise unter Telefon 02831 1250.