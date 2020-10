Wie sehr den Menschen das Thema auf den Nägeln brennt, zeigt sich, als zu dem Ortstermin an der Dorfstraße / Maaßstraße mehr als ein Dutzend betroffene Anwohner vor Ort, Beteiligte und ein Landwirt auftauchen. Annette Davies-Garner wohnt an der Dorfstraße / Ecke Kuhstraße. „Es ist laut – sehr laut und zwar morgens um fünf bis abends spät um sieben Uhr – am Wochenende eigentlich auch durchgehend, solange das ‚Irrland‘ geöffnet hat.“ Seit zwölf Jahren wohnt sie dort. „Ich glaube, dass es schlimmer geworden ist. Der ‚Irrland‘-Verkehr hat auf jeden Fall zugenommen, wobei die LKW und die Landmaschinen viel schlimmer sind, die hier durchrauschen, weil die viel lauter sind. Unser Haus hat Holzzwischendecken, die schwingen dann mit, wenn ein LKW durchrauscht.“