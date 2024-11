Vergissmeinnicht feierte St. Martin

Ein besonderer Morgen erwartete die Kinder der Spielgruppe Vergissmeinnicht und ihre Eltern: In gemütlicher Atmosphäre feierten sie gemeinsam ein traditionelles Martinsfrühstück, das ganz im Zeichen des Teilens und der Gemeinschaft stand.

Die kleinen Gäste hatten sichtlich Freude daran, ihre selbstgebastelten Laternen zu präsentieren und gemeinsam die bekannten Martinslieder zu singen.

Höhepunkt des Vormittags war das gemeinsame Teilen des großen Weckmanns, ganz nach dem Vorbild des Heiligen Martin.

„Es ist wichtig, den Kindern schon früh die Bedeutung des Teilens und der Nächstenliebe nahezubringen“, erklärt Tina Kamps, Leiterin der Spielgruppe.

Die Spielgruppe Vergissmeinnicht bietet Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren einen überschaubaren Raum zum Spielen, Basteln und für erste soziale Kontakte.

In kleinen Gruppen werden die Kinder behutsam an das Zusammensein mit Gleichaltrigen herangeführt und auf die spätere Kindergartenzeit vorbereitet.

Für das kommende Jahr sind wieder Plätze frei. Interessierte Eltern können sich ab sofort für einen Platz in der Spielgruppe anmelden.

„Wir freuen uns darauf, neue Familien in unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen“, betont Kamps.

Die Spielgruppe trifft sich an zwei Vormittagen in der Woche in kindgerechten Räumlichkeiten und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit altersgerechten Aktivitäten.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Spielgruppe „Vergissmeinnicht“ Kevelaer unter 02832 9250124 oder tina.kamps@caritas-geldern.de.