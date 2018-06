Intensive Musik, die mit ihrer Konzentration den Raum füllte und bis in die Tiefe der Zuhörer eindrang, boten die Kölner Vokalsolisten am Sonntag in der Beichtkapelle. Das sechsstimmige A-capella-Ensemble, dessen bevorzugtes Repertoire die Kammermusik des 20. und 21. Jahrhunderts ist, sich aber auch der vokalen Kammermusik aller Epochen und Stile widmet, brillierten bei einem Chorkonzert der Extraklasse in der Marienstadt.