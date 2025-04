Verena Rohde verlässt die Wallfahrtsstadt

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet eine herausragende Persönlichkeit: Verena Rohde, die langjährige Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing, hat die Stadt zum 31. März 2025 verlassen. Ab dem 1. April 2025 wird sie eine neue Herausforderung bei der „Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH“ in Kleve annehmen.

In den Jahren ihrer Tätigkeit hat Verena Rohde einen bleibenden Eindruck hinterlassen und zahlreiche innovative Projekte und Veranstaltungen ins Leben gerufen, die das kulturelle und wirtschaftliche Leben in Kevelaer nachhaltig bereichert haben. Besonders in Erinnerung bleiben wird ihre Initiierung und Mitgestaltung von Events wie „Kevelaer im Licht“, „So klingt der Solegarten“ und der beliebten Veranstaltung „Zauberhaftes Kevelaer“. Doch damit nicht genug – auch das „Hundeschwimmen“ und das „Gewerbefest“, das im letzten Jahr erstmals stattfand, gehören zu ihren kreativen Ideen. Hinzu kommen zahlreiche weitere Veranstaltungen wie das „Sofa-Konzert“, „Kevelaer Beatz“, das „Bühnenhaus Open-Air“ und der „Brocante-Markt“, um nur einige zu nennen. Besonders stolz ist sie auch auf den Kevelaerer Krippenmarkt, der seit 2022 unter ihrer Leitung und der ihres Teams organisiert wird.

Kultur

Im Bereich Kultur setzte Verena Rohde ebenfalls markante Akzente. Sie stattete das Konzert- und Bühnenhaus mit dringend benötigtem neuen Mobiliar aus – wie der hochwertigen digitalen Beschallungsanlage – und realisierte 2021 erfolgreich die Spielplanpräsentation des Landestheaters NRW. Darüber hinaus initiierte sie das beliebte Lametta-Abonnement (Auswahl von Stücken) und die Implementierung von Print@home-Tickets – zwei Maßnahmen, die den Kulturgenuss in Kevelaer weiter förderten.

Marketing

Ihre Expertise im Marketingbereich zeigte sich ebenfalls in der erfolgreichen Entwicklung der Social-Media-Kanäle und der Einführung des Kevelaer-Magazins sowie weiterer Printprodukte, die das Stadtmarketing bereichern. Besonders hervorzuheben ist ihre Initiative zur Einführung eines CRM-Systems, neuer Merchandise-Artikel und der „KevelaerCard“, die allesamt das Stadtmarketing auf eine neue Stufe hoben. Eine außergewöhnliche Marketingidee war das „Ampelmännchen“ Hendrik Busmann an der Ampel an der Twistedener Straße, Kroatenstraße/Walbecker Straße – ein besonders kreativer Beitrag zur Markenbildung Kevelaers.

Wirtschaftsförderung

Im Bereich der Wirtschaftsförderung und des City-Managements setzte Verena Rohde ebenfalls wichtige Akzente. Die Entwicklung des Employer Branding Portals „Kevelaer kann’s“, die beliebten Unternehmensführungen „Blick hinter die Kulissen“ und das innovative Stadtquiz sind nur einige ihrer bedeutenden Initiativen. Weiter zu erwähnen ist ihr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu lokalen Unternehmen, Investoren und Einzelhändlern.

Tourismus

Auch im Tourismus hat Verena Rohde eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Unter ihrer Leitung wurde das Zertifikat „Reisen für Alle“ eingeführt und die Tourist Information erhielt die begehrte Zertifizierung zur „iMarke“ sowie das „Q-Siegel“. Die Eröffnung der Vitalwanderwege sind ein weiteres Highlight ihrer Arbeit und haben die Attraktivität Kevelaers als Gesundheitsdestination weiter gesteigert.

Website

Mit der Neugestaltung der Website für das Kevelaer Marketing, die einen integrierten Webshop beinhaltet, und der Einführung eines virtuellen Stadtrundgangs in 3D setzte Verena Rohde moderne Akzente in der digitalen Präsenz der Stadt. Die neue Fußwegweisung im Innenstadtbereich und die personelle Besetzung des Informationsgebäudes am Solegarten St. Jakob bereicherten den Tourismus und trugen dazu bei, Kevelaer noch attraktiver für Gäste und Touristen zu machen. Das Maskottchen „KeveLama“ sowie der touristische Newsletter sind ebenfalls Ergebnisse ihrer erfolgreichen Arbeit.

Kurort

Weiter konnte Verena Rohde einen wichtigen Meilenstein für Kevelaer erwirken: die Verleihung des Prädikats „Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb“. In diesem Zusammenhang entwickelte sie gemeinsam mit Therapeuten neue Gesundheitsangebote, die Wallfahrt und Gesundheit kombinieren und ein einzigartiges Angebot für die Kevelaerer Gäste schaffen.

„Wir sind sehr traurig, dass Verena Rohde uns verlässt. Ihr unermüdlicher Einsatz, ihre Kreativität und ihre Leidenschaft haben Kevelaer auf vielfältige Weise bereichert und weiterentwickelt. Sie hat einen unschätzbaren Beitrag für die Stadt geleistet – oft weit über das normale Maß hinaus. Wir danken ihr von Herzen für ihre hervorragende Arbeit, das außergewöhnliche Engagement und ihre wegweisenden Ideen. Dank ihr kann sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer als moderne Stadt mit einem vielfältigen Angebot präsentieren. Für ihre neue Position in Kleve wünschen wir ihr alles Gute und viel Erfolg“, erklärt Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.