Vereinsfest der Gemütlichkeit

Gemeinsam unterwegs mit de Fiets waren viele Mitglieder des Theatervereins „Gemütlichkeit 1879“ aus Kervenheim anlässlich des alljährlichen Vereinsfestes. Eine Woche vor dem Kervenheimer Kirmes-Wochenende hatte das großartige Organisationsteam mit Ulli Holtmann, Ulla van Oeffelt, Arndt Machost und Lucky Schülter eine wunderbare Tour mit allem Drum und Dran vorbereitet und zum Fest eingeladen.

Treffpunkt war das Feuerwehrhaus in Kervenheim, wo Arndt Machost alle Mitglieder im Namen des Orga-Teams humorvoll und ganz herzlich begrüßte.

Bei herrlichem Fahrradwetter ging es dann los in Richtung Sonsbeck. Ein voller Anhänger mit gekühlten Getränken, selbstgebackenem Kuchen und noch vielen anderen Leckereien ging mit auf die Reise.

In der Freizeitanlage in Sonsbeck angekommen, gab es bei bester Stimmung und guter Laune leckeren Kuchen und Getränke. Danach ging die Reise weiter durch die Sonsbecker Schweiz zum dortigen 26 Meter hohen Aussichtsturm. Es war gar nicht so einfach, mit dem Fahrrad ohne Unterstützung dieses Ziel zu erreichen.

Es geht bergauf

Da mussten einige Spielerinnen und Spieler des TVG schon mal kräftig durchschnaufen. Eine wunderbare Aussicht von oben über den gesamten schönen Niederrhein war der Lohn für die Kraftanstrengungen beim Bergauffahren.

Dann ging es wieder per pedes zurück nach Kervenheim. Das Ziel blieb aber geheim. Schließlich landete die Theatergruppe auf dem herrlichen „Müsers Hof” in Kervendonk. Das Organisationsteam hatte ein schönes Festzelt aufgebaut. Hier durfte der Theaterverein auf dem Hof von Holtmanns bei gutem Essen und Trinken ausgelassen feiern.

Pflicht: ein lustiger Witz

Jedes Mitglied sollte einen lustigen Witz vortragen. Das war eine Pflichtaufgabe! So kam an diesem Abend eine fantastische Stimmung auf, wie immer beim Theaterverein Gemütlichkeit. Zusätzlich gab es ein geschmackvolles holländisches Menü und mit viel Musik und Gesang sowie guten Gesprächen ging dieses unvergessliche Vereinsfest 2025 zu Ende.

Am späten Abend ging es dann mit de Fiets fröhlich, munter und sportlich nach Hause.

Diese Fitness benötigen die Spielerinnen und Spieler auch für ihre vier Aufführungen Ende Oktober und Anfang November 2025. Denn es geht bald los, die Proben laufen auf Hochtouren und die Bühne wird bald von Thomas Gansen und seinem Bühnenbauer-Team in der ÖBS aufgebaut.

„Piraten, Ahoi”, so heißt das Stück von Andreas Wening in drei Akten. Es geht auf der Bühne hochdramatisch zu. Das Spielleiter-Team verspricht heitere, witzige und amüsante Stunden an dekorierten Tischen, mit bezahlbaren Getränken und einem Imbiss in gemütlicher Atmosphäre.

Es gibt noch Tickets für die Premiere am Freitag, 24. Oktober 2025, und für Samstag, 25. Oktober 2025, jeweils um 19.30 Uhr zum Preis von 12 Euro. Die anderen Aufführungen im November 2025 sind bereits ausverkauft.

Kartenverkauf

Karten können über E-Mail bestellt werden: Info@tvg-kervenheim.de oder auch am Sonntag, 28. September 2025, auf der Burg in Kervenheim von 9.30 Uhr bis 11 Uhr direkt vor Ort gekauft werden, in Winnekendonk in der ÖBS am gleichen Tag von 11.30 Uhr bis 13 Uhr.

Bereits reservierte Karten können auch an diesem Sonntag auf der Burg und in der ÖBS abgeholt werden.

Zusätzlich können für die Aufführungen im Oktober 2025 auch noch Karten bei den Mitgliedern vom TVG bestellt werden.

Weitere Informationen auf der Internetseite: www.tvg-kervenheim.de.