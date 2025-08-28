Verdienstorden geht nach Kevelaer

Anlässlich des 79. Landesgeburtstags verlieh Ministerpräsident Hendrik Wüst am Donnerstag, 21. August 2025, den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen an 15 Persönlichkeiten.

Mit dem Verdienstorden ehrt die Landesregierung traditionell ehrenamtlich besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger für ihren herausragenden Einsatz für das Gemeinwohl und das Land Nordrhein-Westfalen. Die Verleihung fand in der Staatskanzlei in Düsseldorf statt.

Ministerpräsident Hendrik Wüst: „Mit Stolz und Dankbarkeit würdigt das Land Nordrhein-Westfalen 15 Menschen, die mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet werden. Ihr vielfältiges Engagement steht beispielhaft für die Stärke unserer Demokratie. Sie zeigen, wie Verantwortung, Einsatzfreude und Mitmenschlichkeit zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft beitragen. Die Auszeichnung mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen würdigt ihr herausragendes Wirken. Sie alle sind Vorbilder, weil sie sich mit Herz und Tatkraft für das Gemeinwohl und die Mitmenschen in unserem Land einsetzen.“

Einer der 15 Verdienstorden ging an Marion Kohlhoff aus Kevelaer. Kohlhoff gründete 2014 den Verein „Senioren aktiv“ und ist seitdem Vorsitzende. Wöchentlich finden Treffen für Seniorinnen und Senioren statt. Hier gibt es die Gelegenheit für gemeinsames Kaffeetrinken und Spielenachmittage. Mit der Organisation von Ausflügen beugt sie Vereinsamung vor.

In der Laudatio für Kohlhoff hieß es: „Schon für ihre Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg ist Marion Kohlhoff als Vertrauenslehrerin da gewesen. Nach dem Schuldienst hat sie dann ein Ehrenamt beim Caritasverband Geldern-Kevelaer übernommen. Sie hat im Freiwilligenzentrum gearbeitet und ist Ratgeberin in der Sozialberatung gewesen. In der Mitarbeit im Projekt „Seniorenarbeit im Quartier“ ist dann der Wunsch entstanden, sich für ein Thema einzusetzen, das auch mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt: der Kampf gegen die Einsamkeit. 2014 hat Marion Kohlhoff in Kevelaer den gemeinnützigen Verein „Senioren aktiv“ gegründet. Gemeinsam statt einsam – das ist das Motto.

Es kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum Menschen einsam sind. Marion Kohlhoff hilft allen. Etwa über die wöchentlichen Treffen im evangelischen Gemeindehaus, denn mit Kaffee und Gebäck spricht es sich einfacher und offener. Es werden Spielenachmittage, Grillfeste, Oster- und Weihnachtsfeiern und Ausflüge organisiert. Der Verein wird ausschließlich aus Spenden finanziert. Marion Kohlhoff kümmert sich auch hier um die notwendige Unterstützung.

Marion Kohlhoff und ihr Verein machen älteren Menschen Mut, sich aus den eigenen vier Wänden zu trauen, Kontakte zu knüpfen, aus der Einsamkeit herauszukommen. Neben ihrem Engagement für den Verein „Senioren aktiv“ ist Marion Kohlhoff auch als Presbyterin der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer aktiv gewesen. Und der Bürgerbusverein Winnekendonk kann auf sie als Schriftführerin zählen. Der Kampf gegen Einsamkeit ist die neue soziale Frage.

Liebe Marion Kohlhoff, danke, dass auch Sie mithelfen, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und freue mich, Sie mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen auszeichnen zu dürfen.“