Dennis Hartjes wurde für sein Engagement in der Wettener Kirchengemeinde und in der Messdienergemeinschaft St. Petrus in Wetten ausgezeichnet Verdienstmedaille mit 26 Jahren

Dennis Hartjes (re.) erhielt von Markus Lewe (Oberbürgermeister Münster) die Bundesverdienstmedaille. Foto: Amt für Kommunikation, Stadt Münster/MünsterView

Total überraschend sei es für ihn gewesen, als er Anfang November vom Oberbürgermeister der Stadt Münster einen Brief erhielt, der ihm mitteilte, dass ihm bereits am 9. September 2020 von Herrn Bundespräsident Steinmeier die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen wurde. Mit 26 Jahren zählt Dennis Hartjes zu den jüngsten Trägern dieser Auszeichnung.

Der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe, verlieh dem aktuell in Münster wohnenden Wettener diese besondere Auszeichnung und bekannte dabei, dass in seiner zwölfjährigen Amtszeit als Oberbürgermeister Hartjes der jüngste Träger ist, dem er die Verdienstmedaille überreichen durfte. Dennis Hartjes erhielt diese Auszeichnung vor allem für sein nunmehr 17-jähriges Engagement in der Wettener Kirchengemeinde und in der Messdienergemeinschaft St. Petrus in Wetten.

Gleich nach seiner Erstkommunion trat Hartjes der Messdienergemeinschaft in Wetten bei. Damals kümmerten sich noch fast ausschließlich Mütter um die jungen Messdiener*innen. Mit 16 Jahren wurde Hartjes dann selbst Betreuer und schließlich Leiter und Koordinator.

Eine starke Gemeinschaft

„Der Anfang war klein, wir hatten nur einen kleinen Stab an Betre…