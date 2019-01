Verbundenheit und Anteilnahme

Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, hat Bischof Juan Pedro Juárez Meléndez von Tula, dem Partnerbistum des Bistums Münster in Mexiko, seine tiefe Anteilnahme und Verbundenheit zum Ausdruck gebracht. In der Stadt Tlahuelilpan im Bistum Tula waren letzten Freitag mindestens 66 Menschen bei einer Explosion an einer Benzin-Pipeline ums Leben gekommen.

Zum Zeitpunkt der Explosion hatten sich auch noch rund 80 Weltjugendtagspilger aus dem Bistum Münster zu den Tagen der Begegnung bei Gastfamilien im Bistum Tula aufgehalten. Von den Pilgern aus dem Bistum Münster und ihren Gastfamilien ist niemand von dem Unglück betroffen. Am Sonntag reisten die jungen Leute weiter zum Weltjugendtag nach Panama.

Zuvor feierten die Weltjugendtagspilger aus dem Bistum Münster noch zusammen mit ihren mexikanischen Gastfamilien und Bischof Juan Pedro Meléndez einen Gottesdienst, bei dem sie den Opfern der Explosion gedachten