Verborgene Klangwelten in der Marienbasilika

Die Seifert-Orgel in der Marienbasilika zählt zu den beeindruckendsten Instrumenten ihrer Art. Mit ihrem außergewöhnlichen Klangbild hat sie Generationen von Musikliebhabern in ihren Bann gezogen. Dieses Meisterwerk der Orgelbaukunst ist nicht nur ein zentraler Bestandteil der kirchlichen Musik, sondern auch ein unvergessliches Erlebnis für jeden Besuchenden der Basilika. Für den 10. Januar 2026, 14 Uhr, lädt das Kevelaer Marketing deshalb im Rahmen der Einzelgastführungen zur Orgelpräsentation in die Marienbasilika ein. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden einen faszinierenden Einblick in die Geschichte und das Können der großen Seifert-Orgel. Organist Elmar Lehnen (Foto) wird in diesem Rahmen spannende Geschichten über seine Arbeit und die musikalischen Höhenflüge des Instruments präsentierten. In der Marienbasilika erwartet die Gäste ein außergewöhnliches akustisches Erlebnis. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, alles über die klanglichen Facetten der Seifert-Orgel zu erfahren. Elmar Lehnen wird mit eindrucksvollen Klangdemonstrationen die Vielfalt dieses majestätischen Instruments präsentieren. „Es gibt nichts Vergleichbares, als die Musik mit geschlossenen Augen zu erleben. So kommt jede Nuance bestens zur Geltung“, sagt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings, über den besonderen Charakter dieser Führung. „Wir freuen uns darauf, viele Musikliebhaber und Neugierige bei diesem besonderen Event begrüßen zu dürfen“, ergänzt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

Tickets für die Orgelführung sind im Vorverkauf im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenfrei teil, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden. Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.