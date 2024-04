Verbessertes Spiel-Erlebnis für Boule-Fans

Boule, das beliebte französische Kugelspiel, erfreut sich auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer großer Beliebtheit. Im Solegarten St. Jakob befinden sich insgesamt vier Boule-Felder, die zum geselligen Spielen unter freiem Himmel einladen. Egal, ob als Freizeitaktivität im Freundeskreis oder als sportliche Herausforderung im Verein – Boule hat in Kevelaer einen festen Platz im Freizeitangebot der Stadt. Boule-Fans dürfen sich nun freuen: Im Auftrag des Kevelaer Marketing wurden neue Spielstandsanzeigen für die vier Boule-Felder im Solegarten St. Jakob aufgestellt.

„Boule ist eine beliebte Freizeitaktivität in Kevelaer und wir freuen uns, den Spielern mit den neuen Spielstandsanzeigen noch mehr Komfort bieten zu können“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. „Die modernen Anzeigen ersetzen die bisherigen provisorischen Schilder und bieten den Spielern eine klare und leicht ablesbare Anzeige des aktuellen Spielstands. So kann der Spielverlauf mühelos verfolgt und das Boule-Erlebnis noch mehr genossen werden“, erklärt Norbert Niersmann, Vorsitzender des Boule-Vereins Kevelaer.

Damit Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange Spaß an den Spielstandsanzeigen haben, wurden diese aus witterungsbeständigem V4A-Stahl gefertigt. Der eigentliche Spielstand der beiden Teams wird durch zwei Schieberiegel gekennzeichnet.

Bei der Entwicklung wirkte der Vorsitzende des Boule-Vereins Kevelaer mit. So konnte die Praxistauglichkeit der Anzeigen bereits vor der Produktion sichergestellt werden. Die Umsetzung übernahm das Kevelaerer Unternehmen „Steel is Living“. Beim Aufbau hat der Betriebshof der Wallfahrtstadt Kevelaer tatkräftig unterstützt. „Die Installation der Anzeigen ist Teil unserer Bemühungen, die Freizeitaktivitäten in Kevelaer kontinuierlich zu verbessern“, betont Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing. Kevelaer Marketing lädt alle Boule-Begeisterten und solche, die es werden möchten, herzlich ein, die nun noch besser ausgestatteten Boule-Felder zu nutzen und das Angebot in der Wallfahrtsstadt zu genießen.

Für alle, die Boule einmal ausprobieren möchten, sind Leih-Spiele im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. So besteht die Möglichkeit, unkompliziert in das Spiel hineinzuschnuppern und die Freude am Boule-Spiel zu entdecken.