Verbandseigene Gartenwettbewerbe

Gärtnern zählt zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Das zeigt sich auch im steigenden Trend. 70% der Deutschen entspannen in ihrer Freizeit am liebsten zu Hause. “Das ‘Grüne Wohnzimme’ gewinnt vor allem nach der Corona-Pandemie immer stärker an Bedeutung für den Menschen als Rückzugsort für ein erholsames Leben mit der Familie und mit Freunden“, erklärt der Kreisverband Kleve für Heimatpflege anlässlich des Starts der diesjährigen Gartenwettbewerbe.

„Ebenso wichtig ist auch ein anderer Aspekt: In Deutschland gibt es 17 Millionen Privatgärten. Diese Freizeitgärtner bearbeiten etwa 10mal soviel Land wie die Berufsgärtner. Ein unglaublich großes Terrain wird von ihnen gestaltet; das bedeutet Landschaftspflege in einem riesigen Umfang.“

Um für diese Freizeitgärtnerinnen und -gärtner einen Anreiz zu schaffen, führt der Kreisverband Kleve für Heimatpflege seit über 50 Jahren alljährlich und so auch in diesem Jahr die verbandseigenen Gartenwettbewerbe durch.

Anmeldungen

Für die Anmeldung der teilnehmenden Gärten ist den 65 dem Kreisverband angeschlossenen Ortsvereinen im Kreis Kleve mit dem letzten Rundschreiben ein Anmeldebogen zugeschickt worden, der auch Aussagen über die Regularien unterbreitet. Ferner können die Anmeldeformulare sowie die Bewertungskriterien übers Internet unter www.heimatpflege-kreiskleve.de abgerufen werden.

Für die Bereiche Gemeinschafts-, Wirtschafts-, Natur- und Haus und Wohngärten können pro Verein zwei Teilnehmende gemeldet werden. Die Bereisung durch die Kreisbewertungskommission findet am 22. und 23. Juni 2023 statt; Anmeldeschluss ist der 10. Juni 2023. Meldungen werden erbeten an Agnes Schröder, Winnekendonker Str.2 in 47627 Kevelaer, Telefon 02825/6226.

In den Sparten Blumenschmuck, Vorgärten und Fassadengestaltung können drei Teilnehmende pro Verein gemeldet werden, bei den Sonder- und Gemeinschaftsleistungen ein Teilnehmer / eine Teilnehmende pro Verein. Diese Bereisung durch die kreisverbandseigene Kommission findet am 27. und 28. Juni 2023 statt; Anmeldeschluss ist hier am 15. Juni 2023. Anmeldungen werden erbeten an Heinz Jansen, Fasanenstr. 44 in 47574 Goch, Telefon 02823/8418.

Die Urkunden und Geldpreise für die Siegerinnen, Sieger und Platzierten werden am Samstag, 28. Oktober 2023, im Rahmen des Jahresabschlussfestes des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege im Bühnenhaus in Uedem überreicht.