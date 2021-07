CDU Stadtverband betont bei seiner Mitgliederversammlung den Team-Gedanken Verantwortung ruht auf vielen Schultern

Der CDU-Vorsitzende Michael Kamps blickte in seiner Rede auf Vergangenes und in die Zukunft. Foto: nick

So eine bittere Niederlage muss auch eine Kevelaerer CDU erst mal verkraften: Während des Berichtes des kommissarischen Vorsitzenden Michael Kamps fiel das erste, während des Berichts des Kassierers Martin Schmidt das zweite Gegentor und die Engländer verabschiedeten die deutsche Fußballnationalmannschaft im Achtelfinale aus der EM. In einem Antrag zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung am Dienstagabend hatten sich zuvor alle 53 stimmberechtigten Mitglieder dafür ausgesprochen, die zweite Halbzeit des Spiels als „Hintergrundinformation“ über die Leinwand im Bühnenhaus flimmern zu lassen.

Die Mitgliederversammlung hingegen verlief ganz nach den Vorstellungen der christdemokratischen Mannschaft.

Der bis dato noch ,kommissarische‘ Stadtverbandsvorsitzende Michael Kamps hatte zuvor durchaus selbstkritisch die jüngste Vergangenheit seit dem Rücktritt von Paul Schaffers (das KB berichtete) beleuchtet. „Eine spannende und schwierige Situation“, fasste Kamps die Anfänge seiner kommissarischen Amtszeit zusammen. Gleichzeitig zollte er aber auch Paul Schaffers „größten Respekt“ für dessen konsequente Entscheidung und sprach seinen „allerhöchsten Dank“ an Mario Maaßen aus, der als Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat zur Verfügung gestanden hatte. Man sei „mit breiter Geschlossenheit“ in den Kommunalwahlkampf gegangen. Mit 40,5 Prozent der Stimmen (-4,7 Prozent) sei man da zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben – „aber das sind nur 39 Stimmen weniger“, relativierte Kamps die Prozentwerte. Und angesichts de…