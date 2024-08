Veranstaltungen der Volkshochschule

Das Kurs- und und Veranstaltungsangebot des VHS-Zweckverbands Goch – Kevelaer – Uedem – Weeze, das jetzt nach der Sommerpause startet, ist wieder sehr vielfältig. Die über 300 Kurse und Veranstaltungen finden in den verschiedenen Räumen der Kommunen und auch online statt.

Gegenwart und Geschichte

Neben Vorträgen zu aktuellen Entwicklungen in den Themenfeldern Energiewende, Digitalisierung und Politik gewähren zwei Vorträge, die in Kooperation mit dem Heimat- und Verkehrsverein Uedem stattfinden, besondere Einblicke zu historischen Themen. Bei den digitalen Vorträgen kommen namhafte Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft zu Wort.

Junge VHS: Kurse für Kinder

Um der Nachfrage gerecht zu werden, wurde das Angebot an Kinder-Kursen weiter ausgebaut: Töpfern, Schwimmen, Kochen und Backen. Und an vier Sonntags-Terminen gibt es kostenlose Online-Vorträge für Acht- bis Zwölfjährige aus der Reihe „vhs.KinderUni“. Die Themen sind so spannend, dass Eltern sicherlich daran auch Gefallen finden werden.

Pflanzenvielfalt

Mit der VHS geht es hinaus in Wald und Garten: Die Faszination für den Naturgarten wird geweckt und es werden Pilze und Wildkräuter gesucht und gemeinschaftlich verarbeitet. Passend zur Jahreszeit wird im Herbst Sauerkraut hergestellt und in Kooperation mit der Sternwarte findet eine Veranstaltung zu den Raunächten statt.

Kunst, Theater, Musik, Töpfern

Erneut werden Fahrten zu Museen und Theatern der Region angeboten. Für das musikalische Kursangebot konnten neue Dozenten gewonnen werden, so dass Gesang, Ukulele und Gitarre in Kleingruppen unterrichtet werden kann – besonders Anfängerinnen und Anfänger sollen von dem Kursformat profitieren. Neu sind auch die Töpferkurse, die ab diesem Herbst in der Töpferwerkstatt des VHS-Campus stattfinden werden.

Fachliche und persönliche Kompetenzen stärken

Im Bereich Berufliche Bildung und EDV finden sich Kurse unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen, die sich primär an den Lernbedarfen von Berufstätigen ausrichten. Sowohl fachliche (IT) als auch persönliche Kompetenzen (Softskills) werden in Präsenzform oder online vermittelt. Einsteigende, Berufsrückkehrende, Seniorinnen und Senioren finden gesonderte Angebote, um Wissen aufzubauen oder aufzufrischen. Darüber hinaus steht die VHS als Ansprechpartner für maßgeschneiderte Auftragsmaßnahmen und Firmenschulungen zur Verfügung.

In Wort und Schrift

Im Bereich der Fremdsprachen wird das Programm in diesem Semester um einen neuen Englischkurs auf Anfängerniveau A1, einen Konversationskurs Englisch A2 und einen Schnupperkurs Japanisch ergänzt. Als Online-Angebot gibt es einen Russischkurs für Neueinsteiger. Ein Französischabend lädt wieder zum beherzten Mitsingen ein. Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch können auf verschiedenen Sprachniveaus erlernt werden. Im Fachbereich Deutsch als Zweitsprache gibt es neben den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Integrations- und Berufssprachkursen ein offenes Angebot im Abendbereich für die Niveaustufen A1 bis B1. Im kommenden Semester werden insgesamt drei Termine für den Einbürgerungstest angeboten.

Bewegung, Entspannung und Genuss

Vielfältige (online-)Angebote gibt es auch wieder im Fachbereich Gesundheit: Von der Aquagymnastik über die Stressbewältigung und Wirbelsäulengymnastik bis hin zu verschiedensten Yoga-Angeboten. Neu im Programm sind DanseVita®-Tanzkurse, bei denen Verspannungen des Alltags Platz für mehr Vitalität und Lebensfreude machen sollen. Darüber hinaus lädt die neue VHS-Lehrküche zu genussvollen Momenten in geselliger Runde ein. Hier steht die gesunde Ernährung im Vordergrund. Aber auch besondere Kursangebote zum Thema „Räuchern“ und „Raunächte vorbereiten“ sind mit dabei. Neu sind auch Kochangebote speziell für Männer und (Groß-)Eltern-Kind-Backkurse.

Es ist nie zu spät: Erwerb von Schulabschlüssen

Die aktuellen Abendlehrgänge zum Erwerb von Schulabschlüssen 2024 neigen sich allmählich dem Ende zu. Ab September 2024 starten daher die persönlichen Beratungsgespräche für die neuen Schulabschlusslehrgänge 2025. Interessierte für den Ersten Schulabschluss (ehemals Hauptschulabschluss nach Klasse 9) und den Mittleren Schulabschluss können sich zur Vereinbarung eines persönlichen Beratungsgesprächs melden.

Das volle Programm

Das gesamte Programm findet sich online auf www.vhs-goch.de und liegt in gedruckter Form an den bekannten Stellen in den Kommunen aus. Die Anmeldungen können online, und vor Ort in der VHS-Geschäftsstelle (Hevelingstr. 123, Goch) oder in den Rathäusern der Kommunen Weeze, Uedem und Kevelaer erfolgen.