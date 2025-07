Verabschiedung Dr. Rüdiger Kerner

In einer feierlichen Zeremonie hat das Marienhospital Kevelaer seinen langjährigen Chefarzt der Inneren Medizin und Interventionellen Angiologie, Dr. med. Rüdiger Kerner, in den Ruhestand verabschiedet.

Der 65‑Jährige genießt weit über die Stadtgrenzen hinaus hohes Ansehen – bei Mitarbeitenden wie bei Patientinnen und Patienten – für seine medizinische Exzellenz, seine menschliche Zugewandtheit und seine gelebte christliche Haltung.

Seit seinem Wechsel von der ehemaligen DDR an den Niederrhein im Jahr 1990 prägte Dr. Kerner die Versorgung im Marienhospital entscheidend. Der renommierte Diagnostiker etablierte moderne Verfahren, baute die Interventionelle Angiologie auf und führte mehr als 4.000 Carotis-Interventionen durch – ein Meilenstein in der Schlaganfallprävention der Region.

„Kolleginnen und Kollegen wie auch unsere Patientinnen und Patienten schätzen Dr. Kerner nicht nur wegen seiner fachlichen Klasse, sondern vor allem, weil er ein Chefarzt mit Herz und Verstand ist – bescheiden, loyal und immer ansprechbar. Er ist ein Mediziner, ein Macher, ein Mensch – der Nächstenliebe lebt und ausstrahlt“, betonte Sadık Taştan, Sprecher der Geschäftsführung. „Sein feiner Humor, seine Fürsorge und seine außergewöhnliche Arbeitsmoral machten ihn zum Vorbild für viele.“

Dass 73 Prozent seiner Eingriffe vor 7 Uhr morgens stattfanden, sei beispielhaft für seinen Einsatz, so Taştan weiter.

Trotz der Verantwortung im Klinikalltag fand Dr. Kerner stets Zeit für sein Herzensprojekt: die Stiftung „Aktion Pro Humanität“. Als stellvertretender Vorsitzender engagiert er sich dort seit den 1990er‑Jahren mit medizinischem Know‑how und christlichem Pioniergeist – zuletzt beim Aufbau endoskopischer Strukturen im westafrikanischen Benin.

Bei der Verabschiedung erwiesen zahlreiche Weggefährten dem Mediziner die Ehre: neben seiner Familie Weihbischof Lohmann, der Dr. Kerner in einer persönlichen Ansprache an die gemeinsame und unvergessliche Audienz beim Papst Franziskus erinnerte, Bürgermeister Dr. Pichler, sein Nachfolger, Priv.-Doz. Dr. Steinmetz, Johannes Bellen, Aufsichtsratsmitglied, der in seinen Grußworten die hohe fachliche und menschliche Integrität Dr. Kerners hervorhob, sowie viele Mitarbeitende und Freunde des Hauses.

Der Dank, den ihm die Marienhospital‑Gemeinschaft entgegenbrachte, mündete in langanhaltendem Applaus.

Mit Dr. Kerner verlässt ein Arzt das Marienhospital, der seinen Beruf als Berufung verstand. Seine Kolleginnen und Kollegen wünschen ihm für die kommende Lebensphase beste Wünsche und freuen sich, auch künftig auf seinen Rat zählen zu dürfen.