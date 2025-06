VdK Kevelaer zu Besuch in Köln

Der VdK-Ortsverband Kevelaer lud am 7. Juni 2025 seine Mitglieder und Nichtmitglieder zu einer Busfahrt nach Köln ein.

Mit dem Veranstalter Stiehl Busreisen aus Bedburg-Hau ging es los. In Kevelaer wurde bei strömendem Regen zugestiegen.

Im Bus ging sofort die Stimmung los, mit Live-Musik unplugged und leckeren Getränken. In bester Laune kam man in Köln an.

Petrus muss ein VdK-ler gewesen sein, denn der Regen hörte pünktlich mit der Ankunft auf. Als Erstes stand eine Stadtrundfahrt auf dem Programm, danach eine geführte Altstadttour zu Fuß.

Nachdem man Körper und Geist mit gutem Essen und Trinken gestärkt hatte, ging es mit dem Programm weiter.

Warum ist es am Rhein so schön? Diese Frage kann nun, nach einer gemütlichen Schifffahrt, jeder von den Teilnehmenden beantworten. Bei Kaffee und Kuchen hieß es: Leinen los!

Am Spätnachmittag ging es wieder gut gelaunt, bei bester Unterhaltung, zurück nach Kevelaer. Es war für alle ein sehr schöner und gelungener Tag, der gerne wiederholt werden darf.