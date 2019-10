Vandalismus bei „Herr Lehmann“ – Zeugen gesucht

Ein schlechter vorgezogener Halloween-Streich war das wohl kaum, was Michael Schmidt vom Restaurant „Herr Lehmann“ heute morgen ansehen musste. In der Nacht von Mittwoch, 30. Oktober 2019, auf Donnerstag, 31. Oktober 2019, haben einer oder mehrere Unbekannte zwei Schaufensterscheiben des Restaurants und die Windschutzscheibe des zugehörigen Lieferwagens zerstört. Passiert ist die Tat gegen 4.30 Uhr. Die genaue Tatzeit ist bekannt, weil eine Nachbarin die Geräusche wahrgenommen hat. Sie dachte jedoch, dass es sich dabei um den Lärm der Müllabfuhr handelte, erzählt Schmidt.

Am heutigen Donnerstag, 31. Oktober, bemerkte der Inhaber selbst den Vandalismus. Eine Anzeige hat er bereits gestellt. Jetzt appelliert Schmidt an die Bürger: „Sollte jemand was gesehen haben, die Hinweise bitte an die Polizei geben.“ (Tel. 02832-9200)

Neue Speisekarte

Nun werden die Gäste im Restaurant mit bedruckten Schildern begrüßt, auf denen steht: „Klar, dass auch Einbrecher Hunger haben! Aber ohne guten Service kommt man nicht weit!“ „Der Betrieb geht wie gewohnt weiter mit leckeren Speisen und guten Getränken“, versichert Schmidt. Erst kürzlich hat sich Herr Lehmann mit einer neuen Speisekarte „ganz was Neues einfallen lassen.“ Und auch die Einrichtung hat sich etwas verändert.

Michael Schmidt hofft nun darauf, dass sich die Tat aufklärt und dass er auch zukünftig mit frischem Wind im Restaurant „Herr Lehmann“ bekannte und neue Gäste begrüßen darf. Die sollten dann allerdings weiterhin wie gewohnt durch die Tür kommen…