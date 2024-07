Valentin Claaßen bei den Nordrhein-Meisterschaften

Am Samstag, 29. Juni 2024, ging es für Valentin Claaßen in der MU15 bei den „@lvnordrhein Meisterschaften“ im Aggerstadion in Troisdorf über die 300m an den Start. Erkältungsbedingt leicht angeschlagen ging er an den Start und lief ein gutes Rennen bei seinen ersten Nordrhein-Meisterschaften. Am Ende stand ein guter 11. Platz mit neuer PB (persönliche Bestleistung), in einem Starterfeld von 18 Teilnehmern.