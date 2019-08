Urlaubsgrüße von der Insel

Urlaubsgrüße samt Foto erreichten das KB von der jungen Leserin Lucy Meiners:

„Am vergangenen Samstag sind wir, das Mädchenlager Kevelaer, von Sonne und Meer auf unserer Lieblingsinsel Ameland begrüßt worden. Bereits am Ankunftstag konnten wir in die Nordsee eintauchen, um uns vom anhaltenden Sonnenschein abzukühlen. In den ersten Tagen haben die Kinder sich nicht nur untereinander besser kennengelernt, sondern auch die Insel erkundet.

Die Neulinge sind nun, nach der traditionellen Taufzeremonie, Teil unserer wunderbaren Lagergemeinschaft. Bei verschiedenen Spielen konnten die Kinder ihr Inselwissen unter Beweis stellen, ihre sportlichen Talente präsentieren, gemeinsame Strategien entwickeln und sich im Anschluss über die zahlreich gesponserten Preise aus Kevelaer freuen. Wir sind gespannt auf die nächsten Tage und lassen von uns hören.“

Foto: privat